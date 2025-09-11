Las Toscas: Operativo de relevamiento a pescadores

En un trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se realizó en la ciudad de Las Toscas un operativo de relevamiento de datos destinado a pescadores artesanales, comerciales y de subsistencia.

Durante la jornada se verificó la documentación de las embarcaciones, carnets habilitantes y demás requisitos vinculados a la actividad, con el objetivo de actualizar la información del sector y garantizar un acompañamiento más ordenado y eficiente.

Este tipo de acciones fortalecen la vinculación con quienes desarrollan una labor clave para la identidad cultural y la economía de la región.