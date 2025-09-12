Villa Ana celebra la finalización del asfalto hacia Tres Bocas y proyecta nuevas obras viales

El Presidente Comunal de Villa Ana, Catalino Coman, confirmó en diálogo con Radio Amanecer que quedó finalizada la obra de pavimentación que conecta a la localidad con Tres Bocas, un proyecto largamente esperado por la región.

“Estamos muy contentos con la terminación de este asfalto, una obra súper importante y necesaria que se hizo esperar. Ayer quedó finalizado y habilitado todo el tramo, solo resta la cartelería”, destacó Coman, al tiempo que agradeció la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de priorizar la obra para su conclusión.

El proyecto había comenzado durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, pero quedó paralizado bajo la administración de Omar Perotti. “Con el compromiso de Pullaro, finalmente se pudo culminar. Toda la región está feliz con esta ruta”, expresó el jefe comunal, quien adelantó que próximamente el mandatario provincial podría visitar la zona para la inauguración oficial.

Además, Coman informó que ya se trabaja en un nuevo frente de mejoras viales: el recambio de puentes en la ruta 295S, un corredor clave para la actividad ganadera. “El mes que viene se reemplazará el primer puente con módulos. Son tres en total los que necesitan intervención”, detalló.





En paralelo, se planifica un operativo de bacheo sobre la ruta 32, que une Villa Ana con Villa Ocampo, debido al deterioro que presenta el camino. “Está muy fea y peligrosa. El administrador de Vialidad se comprometió a realizar un bacheo durante este año y una repavimentación completa en 2026”, adelantó Coman.

Con estas obras, la gestión comunal busca fortalecer la conectividad y mejorar la seguridad vial en toda la región norte santafesina.

Gentileza: Radio Amanecer