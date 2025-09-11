Villa Ocampo: Bomberos Vóley con dos subcampeonatos internacional y provincial

El deporte ocampense volvió a brillar a nivel provincial e internacional gracias a las destacadas actuaciones de los equipos de Bomberos Vóley, que este fin de semana obtuvieron dos subcampeonatos en competencias de gran relevancia.

Por un lado, la categoría Sub 18 masculina se consagró Subcampeona Provincial, clasificando así al Nacional de Clubes que se disputará en Chapadmalal en el mes de noviembre. Además del logro colectivo, hubo reconocimientos individuales:



Renzo Sager, elegido como Mejor Central.

Brian Romero, distinguido como Mejor Líbero.



En simultáneo, las “Bomberitas” Sub 15 representaron al club en la 6° Edición del Festival de Vóley de Las Sierras, disputado entre el 5 y el 7 de septiembre en la ciudad de Minas, Uruguay. Allí, tras una gran actuación, el equipo se quedó con el Subcampeonato Internacional, dejando en alto el nombre de Villa

Ocampo en tierras uruguayas.

Desde la institución destacaron el compromiso de los profesores, el apoyo de las familias y el esfuerzo de cada jugador y jugadora, factores fundamentales para alcanzar estos resultados.

Bomberos Vóley sigue escribiendo páginas de gloria y consolidándose como uno de los referentes deportivos de la región.

Gentileza: Aguante Deportivo