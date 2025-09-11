San Antonio de Obligado: Robo de herramientas, equipos de pesca y una bicicleta

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 8va. y, tras tareas investigativas, la Policía logró secuestrar todos los elementos sustraídos.

Un vecino de San Antonio de Obligado denunció este martes 9 de septiembre, alrededor de las 18 horas, el robo de varios elementos que tenía guardados en un galpón ubicado en la parte trasera de su vivienda.

Según detalló en la Subcomisaría 8va., personas desconocidas ingresaron al lugar sin ejercer fuerza ni violencia y sustrajeron cuatro reels completos, dos palas de hierro y una bicicleta tipo playera.

De inmediato, personal policial inició tareas investigativas que permitieron establecer la posible autoría de un hombre mayor de edad, domiciliado en la misma localidad. Como resultado, se procedió al secuestro de todos los objetos denunciados.

Se informó de lo actuado al fiscal en turno, quien dispuso las medidas procesales correspondientes.