El Padre Rolando Danilo González fue designado Ecónomo Diocesano en Reconquista

Con alegría, desde el Obispado de Reconquista informamos que mediante decreto Prot. Nº 042/25, del Obispo Diocesano, Mons. Dr. Ángel José Macín, se designa como Ecónomo Diocesano al Pbro. Lic. Rolando Danilo González.

El P. Rolando asumió esta nueva tarea; que consiste en asistir al Obispo Diocesano en el gobierno de la Diócesis, en lo que atañe a la gestión económica; en la celebración llevada a cabo en la capilla del Obispado de Reconquista, donde realizó la Profesión de Fe y el Juramento de Fidelidad al oficio encomendado, en presencia de quienes integran la Curia Diocesana de Reconquista.



Asimismo, Mons. Ángel José Macín realizó un reconocimiento especial al Ecónomo Diocesano saliente, Pbro. Carlos Alberto Degiusti, agradeciendo por su dedicación y compromiso con el que llevó adelante su servicio en la Curia durante algo más de 10 años.

Con fe y esperanza, encomendamos nuestras oraciones por este nuevo servicio del P. Rolando, para que el Señor le conceda las gracias necesarias.