Las Toscas: César López gestionó obras y proyectos en la capital provincial

El intendente a cargo de Las Toscas, César López, realizó la semana pasada distintas gestiones en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de avanzar en obras y proyectos fundamentales para la comunidad.

En su encuentro con el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, se trabajó sobre el financiamiento de las obras del Polideportivo Municipal y la pavimentación de seis cuadras en diferentes sectores de la ciudad.

Además, se llevaron a cabo presentaciones ante el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Dirección de Vivienda y Urbanismo, en busca de continuar sumando programas y recursos que fortalezcan el desarrollo local.