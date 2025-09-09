Rojas acompañó el reclamo de vecinos de Tartagal por la preservación del Paseo de la Forestal

El diputado destacó el valor histórico, cultural y turístico de los terrenos vinculados a la ex Forestal y al ferrocarril.

Vecinos de Tartagal solicitaron la intervención de la Justicia Federal para frenar el avance de loteos en sectores pertenecientes al predio ferroviario y al Paseo de la Forestal, espacios considerados de alto valor patrimonial para la comunidad.

El diputado nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas se hizo eco de esta demanda y visitó la localidad para recorrer el lugar y dialogar con integrantes del colectivo “Huellas del Tanino”, quienes impulsan la preservación de este sitio emblemático.



“Fuimos a Tartagal, recorrimos el Paseo de la Forestal y conversamos con los vecinos que vienen trabajando en su defensa. Estos espacios no solo guardan una parte de nuestra historia, sino que también representan una gran oportunidad para el desarrollo cultural, educativo y turístico de la región”, expresó Rojas.

El legislador recordó que viene promoviendo acciones para revalorizar los pueblos forestales de la provincia, entendiendo que “la memoria de lo que significó La Forestal forma parte de nuestra identidad y debe ser cuidada para proyectar futuro”.





Rojas resaltó que acompañará las gestiones iniciadas por el grupo vecinal y alentó a seguir articulando con instituciones educativas, culturales y gubernamentales “para que el Paseo de la Forestal se transforme en un espacio de encuentro y desarrollo comunitario, como los vecinos lo sueñan”.