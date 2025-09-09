Mancini solicitó la creación del cargo de Vicedirector en la Escuela Técnica de Las Toscas

En la sesión del jueves pasado, la Diputada Provincial Charo Mancini presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, solicitando al Poder Ejecutivo la creación del cargo de Vicedirector en la E.E.T.P. y S.O. N°363 “Norma Aquino” de la ciudad de Las Toscas.

“Estamos hablando de una institución que cuenta hoy con 679 alumnos y 99 docentes, un crecimiento que exige respuestas concretas. El cargo de vicedirector es imprescindible para garantizar una gestión ordenada y eficiente”, expresó Mancini.

La legisladora remarcó la importancia de acompañar la demanda planteada por la comunidad educativa: “No se trata solo de aliviar la carga administrativa del director, sino de fortalecer el funcionamiento institucional en todos sus niveles. La Escuela Técnica de Las Toscas es un orgullo para el norte santafesino y merece contar con la estructura necesaria para seguir creciendo”.