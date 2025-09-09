El Coro Polifónico Municipal de Villa Ocampo actuó en Esperanza y San Vicente

El Coro Polifónico Municipal “Cristian Del Fabro de Vicentín”, dependiente de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo participó de dos importantes eventos corales el pasado fin de semana.



En la ciudad de Esperanza fue invitado a participar del ”Cantando a la Primavera”, mientras que en la cercana localidad de San Vicente lo hizo en el Festival “Primavera Coral 2025”; dejando bien en alto la trayectoria y jerarquía que caracteriza a Villa Ocampo en cuanto a la actividad del canto coral.



Esto es motivo de orgullo y felicitaciones para el director Guillermo Leoncini y para todos los integrantes de esta auténtica embajada cultural ocampense.