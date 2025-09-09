Convención del 25: Los puntos más importantes de la nueva Constitución

Cinco comisiones temáticas emitieron más de cien dictámenes, entre propuestas de mayoría y minoría, que se convertirán la semana próxima en texto constitucional. Particularmente, los puntos más trascendentes de los textos aprobados son los siguientes:

Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo



Se autoriza la reelección para el cargo de gobernador y vicegobernador. A través de una cláusula transitoria, se le permite al actual mandatario provincial –Maximiliano Pullaro- a volver a competir en 2027 para renovar su lugar al mando de la Casa Gris.

Se limitan las reelecciones legislativas indefinidas.

Se estableció el sistema de división proporcional para las bancas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Las sesiones ordinarias comenzarán el 15 de febrero de cada año y se extenderán hasta el 30 de noviembre.

Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana



Se incorpora una mención expresa sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas y la Antártida.

Se estableció una cláusula que defiende la democracia en la provincia de Santa Fe.

La Caja de Jubilaciones de la provincia se declara intransferible.

La ciudadanía tendrá más herramientas de participación en el ámbito político.

La seguridad pública y ciudadana se definió como un derecho.

Se reconoce la existencia de Colegios y Consejos profesionales creados por ley.



Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial



Todos los pueblos y las ciudades de la provincia podrán constituirse como Municipios.

Aquellos que tengan más de diez mil habitantes podrán dictar su propia carta orgánica.

Se definió un sistema para equiparar las elecciones locales con las ejecutivas provincial, con plazo límite en 2035.

Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales



La Corte Suprema de Justicia se compone de siete miembros, y se procura a la representación con paridad de género y territorial. Los 75 años son el límite de edad para que las autoridades se retiren de sus cargos.

Se crean el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, como órganos que no dependen de ningún otro poder del Estado.

Habrá un Consejo Asesor para la selección de jueces, fiscales y defensores, y un Tribunal de Enjuiciamiento, para sancionar a los mismos en caso de que sea necesario.

Se constitucionaliza la figura de la Defensoría del Pueblo.

La Procuración General continúa en la órbita del Poder Judicial.

Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías



Habrá medidas de acción positiva para corregir desigualdades estructurales y garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades.

Se incorporan los derechos digitales, a la ciencia e innovación, protección del ambiente, entre otros.

La Provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial.

Se refuerzan las garantías de la libertad de prensa.

Nueva redacción para los textos sobre derecho a la salud y al trabajo.