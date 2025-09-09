El taller literario «Escrituarias» se hizo presente en el 10º Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano

Integrantes del Taller Literario “Escriturarias”, que funciona en la Biblioteca Pública Municipal “Brigadier Estanislao López”, bajo la dirección de la Prof. Beatriz Maraude, participaron del 10º Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano, en la ciudad de Rosario.



En el marco de los 15 años de CEDRAL (Centro de Estudios de la Diáspora y la Inmigración Libanesa), se celebró un congreso más que da continuidad y crecimiento a este espacio que convoca a escritores, lectores y académicos de todo el mundo, fortaleciendo los lazos de memoria, identidad y producción literaria.



El encuentro se llevó a cabo los días 5 y 6 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe), con presencia internacional y múltiples propuestas culturales.