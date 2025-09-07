Las Toscas: Lesiones culposas en accidente de tránsito

Este domingo 7 de septiembre, alrededor de las 11:10 horas, personal de la Comisaría V de la U.R. IX tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional N° 11, a la altura del kilómetro 893, jurisdicción de Las Toscas.

El siniestro se produjo por causas que se tratan de establecer, cuando un Volkswagen Gol GL color bordo, conducido por un hombre mayor de edad que circulaba en sentido sur-norte, colisionó con una motocicleta Guerrero G110 DL color azul, en la que se desplazaba un joven mayor de edad acompañado por una mujer de la misma edad.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del birrodado resultaron lesionados y fueron trasladados por una unidad sanitaria del 107 hacia el Samco de esa ciudad para recibir la correspondiente atención médica.