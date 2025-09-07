Villa Ocampo: Aprehendido con elementos de dudosa procedencia

Un joven mayor de edad fue detenido por personal policial tras ser sorprendido en actitud sospechosa mientras trasladaba varias bolsas con artículos del hogar, cuya procedencia no pudo justificar.
En la noche del sábado 6 de septiembre, alrededor de las 20 h, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX, que se encontraba patrullando por Av. San Martín de Villa Ocampo, observó a un joven que al notar la presencia policial aceleró el paso.
Al ser identificado, resultó ser vecino de la localidad y no pudo acreditar la procedencia de los elementos que llevaba en bolsas. Entre ellos se incautaron: 12 platos, 8 focos LED, 3 cepillos lava calzados, 2 compoteras plásticas, 1 esponja lava copas, 1 panera plástica, 1 colador de fideos plástico y 1 budinera.
El masculino fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por un delito caratulado, a prima facie, como “investigación actuada”. Se dio conocimiento al fiscal en turno, quien continuará con las actuaciones correspondientes.