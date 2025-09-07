El diputado Dionisio Scarpin apuesta al futuro cultural con el encuentro “Norte Creador”

Este martes 9 de septiembre a las 14.30 horas, Dionisio Scarpin y el Instituto Superior de Formación Docente en Artes N° 5074 “General Manuel Belgrano” realizarán el encuentro Norte Creador, con charlas sobre emprendimientos digitales, arte e inteligencia artificial. La actividad es gratuita y con cupos limitados.

El diputado provincial Dionisio Scarpin invitó a sumarse al encuentro y destacó que se trata de “una apuesta al futuro cultural y creativo del norte santafesino”. Además agregó: “Junto al Instituto Superior de Formación Docente en Artes queremos que jóvenes, docentes y toda la comunidad descubran cómo la innovación, la inteligencia artificial y la tecnología pueden potenciar al arte y abrir nuevas oportunidades”.

La jornada contará con las presentaciones de Julieta Guidici, Sergio Mosquen y Gisela Zampar, quienes abordarán experiencias de emprendedores digitales, la incorporación de inteligencia artificial en el arte y aspectos vinculados a la propiedad intelectual. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa en el formulario: https://forms.gle/xK2QdS9V7XNVrXnV6

Dionisio Scarpin recordó que esta propuesta se suma a otras iniciativas que viene impulsando en la provincia: “El proyecto de ley para llevar la inteligencia artificial a las escuelas, el stand Dioni IA en la Expo Rural y la capacitación docente en IA forman parte de una misma idea: que la tecnología y la innovación no se vean como algo lejano, sino como herramientas que también podemos aprovechar acá, en nuestro norte, para crecer y proyectarnos”.