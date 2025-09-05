Villa Ocampo: Incendio de motocicleta sin víctimas

El viernes 5 de septiembre, siendo las 09:05 horas, una motocicleta Guerrero Trip 110 c.c. se prendió fuego en la intersección de Av. San Martín y P. A. Tibaldo; vecinos y personal municipal colaboraron para cortar la calle y ayudar hasta la llegada de Bomberos.

Personal de la Comisaría IV UR IX observó el incendio y, con apoyo de la Municipalidad, procedió a cortar la calle mientras llegaban Bomberos. Al llegar, los bomberos realizaron la limpieza de desechos de extintor. El propietario, un hombre mayor de edad con domicilio en el medio, afirmó que circulaba de oeste a este por Av. San Martín y, al frenar en el semáforo en la intersección con P. A. Tibaldo, notó que el vehículo comenzó a prenderse debajo del tanque de nafta. No se conoce la causa del incendio. Solo hubo daños materiales.

No se reportaron lesionados. Se espera un informe técnico para determinar las causas del siniestro.