Ceremonia en Campo Hardy reinaugura la Subcomisaría 13 de la localidad

En Campo Hardy se llevó a cabo la reconvención del Destacamento 9 a la Subcomisaría 13, acto presidido por autoridades policiales de la región.

El evento fue presidido por el Coordinador Zona Centro Norte y Director General de Policía (r) Juan Jose Voulloz, acompañado por el presidente de la Comuna Hardy, Fernando Zanier, el jefe de la UR, Director de Policía Abogado Diego Nicolas Costanzo; el subjefe de la misma, Subdirector de Policía Cristian Sanchez; el jefe de Agrupación de Unidades de Orden Público, Subdirector de Policía Rafael Baleis, y otros oficiales y personal de las distintas áreas de la Policía de la Provincia de Santa Fe.



En la misma ceremonia, con un marcado valor simbólico, se descubrió el nuevo cartel oficial que identifica al lugar como la Subcomisaría 13ra.