Las Toscas: Charlas históricas para fortalecer la identidad

En el marco de una propuesta educativa y cultural, durante la última semana se llevaron a cabo charlas de historia destinadas a alumnos y docentes de instituciones primarias y secundarias de la ciudad.

El encuentro abordó temas vinculados a los monumentos históricos locales, la historia de la bandera y el valioso patrimonio que resguarda el Museo Municipal, ofreciendo un espacio de aprendizaje y reflexión sobre las raíces de la comunidad.

La actividad contó con la participación del Sr. Arnaldo “Tito” Binaghi, Director del Archivo Histórico Tosquense, quien compartió con los presentes sus conocimientos, anécdotas y experiencias. Su aporte permitió acercar la historia a las nuevas generaciones y mantener viva la memoria colectiva.





Con estas iniciativas, la Municipalidad de Las Toscas continúa promoviendo acciones que fortalecen la identidad local y el sentido de pertenencia de los vecinos.

