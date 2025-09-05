Villa Ocampo: Climatización en el complejo Arno

El intendente Cristian Marega participó de la inauguración del sistema de climatización de las salas del Complejo «Arno», este viernes 5 de septiembre.

Es ésta una de las inversiones más importantes realizadas por el municipio en la recuperación y puesta en valor de las multifuncionales e históricas instalaciones, que forman parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la comunidad.

Seguidamente, Marega dijo: «Un complejo histórico para nuestra ciudad, con una multiplicidad de actividades que se vienen desarrollando y hoy estamos inaugurando esto que ustedes ven que es la climatización con seis equipos, aire acondicionado, frío calor, 15 mil friorías cada equipo, una inversión superior a los 20 millones de pesos con todo el sistema de electricidad nuevo, las conexiones eléctricas que nos va a permitir climatizar este que es un centro histórico y extraordinario que puede disfrutar toda la comunidad. Así que estamos muy contentos de poder seguir ampliando todas estas cosas. Agradecer a todo el equipo que me acompaña porque obviamente este es un trabajo en conjunto para poder lograr estos resultados».

También acompañó este evento el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa Ocampo, Ramon Domingorena, quien expresó: «Se están haciendo las gestiones a través del programa Acompañarte, porque nosotros con el Centro de Día venimos a articular con el complejo Arno por todo lo que Cristian mencionaba anteriormente y dentro de los talleres que nosotros queremos incorporar en el programa Acompañarte, la idea es poder incorporar uno de teatro, de cultura y demás, entonces a partir de eso se hizo el proyecto para que se puedan bajar los fondos, para que se pueda poner un equipo de sonido de primera también y todo lo que tenga que ver con sistema de luces».





Respecto al mantenimiento económico del lugar, Cristian comunicó: «Estamos evaluando cómo vamos a hacer, seguramente vamos a enviar un proyecto, ordenanza, para poder tener alternativa, porque si no obviamente todo el mundo va a ocupar con aire y ese costo lo paga la comunidad. Y segundo, esto sigue dentro de la quiebra. Nosotros lo hemos ratificado varias oportunidades, estamos dentro de la quiebra, entendemos que esto es uno de los bienes que no se discute y que no debe discutirse, por toda la inversión que se viene haciendo a lo largo de 40 años, así que entendemos que eso no se discute y que es de patrimonio de la ciudad y del municipio y lo hemos ratificado en el expediente del concurso. Hay derechos adquiridos y una inversión extraordinaria a lo largo del tiempo, especialmente los últimos 18 años en todo lo que es este edificio».