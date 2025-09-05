Para una futura conexión con Corrientes, el Gobierno Provincial construye un nuevo puente sobre arroyo El Pindó

Tras la construcción del puente Paraná Miní, el gobierno de Maximiliano Pullaro continúa invirtiendo en obras viales para la integración interprovincial a través de la Ruta 32, que conecta Villa Ocampo con Puerto Ocampo.

Con el objetivo de ampliar las capacidades productivas y de desarrollo del norte santafesino, el Gobierno de la Provincia continúa realizando obras viales para apostar una futura conexión con Corrientes y construye un nuevo puente sobre Arroyo El Pindó, en la traza de la Ruta 32, que une Villa Ocampo y Puerto Ocampo, en el departamento General Obligado. Esta nueva estructura se suma al puente Paraná Miní, inaugurado en diciembre pasado.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que “cuando inauguramos el puente del Paraná Miní, el gobernador Maximiliano Pullaro fue claro: con estas obras, buscamos un norte santafesino más productivo y también la integración regional con la provincia de Corrientes, algo que también viene trabajando mucho el senador Orfilio Marcón en su agenda legislativa”.

“Por eso estamos construyendo el puente Pindó, que ya superó el 40 % de avance de obra, finalizando también con éxito el pilotaje y la construcción de columnas. Ahora estamos trabajando en los cabezales, y uno ya está completamente hormigonado”, detalló el ministro Enrico.

Esta importante obra reemplaza un viejo puente de madera que cruzaba el Pindó y que se encontraba destruido, y representa un importante avance para la conexión de la provincia de Santa Fe con Corrientes, a través de la ruta que une Villa Ocampo con Puerto Ocampo.

Esta estructura continúa el corredor hacia el oeste, partiendo desde el puente sobre el Paraná Miní, de más de 300 metros, inaugurado en diciembre pasado, y le siguen los puentes Quencho y Caree, proyectados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y que también serán licitados por el Ministerio de Economía.

Finalmente, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, comentó que “los trabajos de pilotajes se terminaron con éxito en su totalidad, al igual que las columnas. En algunas pilas del cauce se encontraron obstáculos que tuvieron que ser removidos, como restos de madera del tablero del puente original”.

“Estamos trabajando en el armado del dintel 2 y 3, hormigón de limpieza del estribo oeste, y realizando movimiento de suelo con transporte para los terraplenes oeste y este del puente”, detalló Seghezzo sobre la continuidad de la obra.



Por el norte productivo y la integración con Corrientes

Desde la Dirección Provincial de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia destacaron que la estructura del puente está compuesta por 4 vigas principales pretensadas, arriostradas en sus extremos y en los tercios, y losa de tablero que incluye prelosa prefabricada colaborante de 5 cm y 12 cm de hormigón in situ.

Por su parte, la infraestructura mantiene la utilización para las pilas de 3 pilotes de 1 metro de diámetro, que se reúnen en su parte superior con un cabezal y que, a su vez, sirve de apoyo a las vigas de la superestructura.

De igual manera se resuelve la estructura de los estribos con la adición de sus correspondientes pantallas laterales, frontales superior e inferior. Para la protección de los estribos se coloca una protección flexible, como también se incluyen protecciones para vehículos y peatones.