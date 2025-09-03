Villa Ocampo: Regularización de nichos municipales (Ordenanza Nº 1540/19 – Resolución Nº 01-0053/25)

La Municipalidad de Villa Ocampo cita y emplaza a los deudos de las personas sepultadas en el Cementerio Municipal de esta ciudad, cuyo listado se publica, a presentarse en Mesa de Entrada del Palacio Municipal, calle Tibaldo 1578, hasta el día 30 de diciembre de 2025, en horario de atención al público, a los fines de regularizar la situación de uso del nicho municipal.
Bajo apercibimiento de considerarlos desinteresados y proceder según lo establecido en las disposiciones vigentes:
· FERMINA SUÁREZ – Año de fallecimiento: 1992 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 1
· DALMASO VACCARO – Año de fallecimiento: 1998 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 2
· ESTELA MARÍA DE BINAGHI – Año de fallecimiento: 1978 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 3
· HÉCTOR VICENTE VELOZO – Año de fallecimiento: 1968 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 4
· M. A. QUINTANA – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 5
· MATILDE CORDONEDA DE SAGER – Año de fallecimiento: 1961 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 6
· EMILIANO SOSA – Año de fallecimiento: 1999 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 7
· TERESITA GÁLVEZ – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 8
· VILMA RAQUEL STREULI – Año de fallecimiento: 1998 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 10
· ENCARNACIÓN ACEVEDO – Año de fallecimiento: 1994 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 11
· MANZILLA (dos féretros) – Años de fallecimiento: 1952 y 1966 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 12
· PETRONA M. DE PEZZ – Año de fallecimiento: 1982 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 13
· RAMÓN LUQUE – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 14
· PILAR RUIZ DÍAZ DE MIÑO – Año de fallecimiento: 1990 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 15
· GLADYS MUÑOZ DE LAHETJUZAN – Año de fallecimiento: 1972 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 16
· HUGO EMILIANO PAVÓN – Año de fallecimiento: 1992 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 18
· ALCIRA R. DE MILANECI – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 21
· MARÍA POLO DE DÍAZ COLODRERO – Año de fallecimiento: S/D – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 22
· ADRIANO DA ROS – Año de fallecimiento: 1983 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 24
· ELENA GLADIS CANELO DE MASIN – Año de fallecimiento: 1995 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 25
· PEDRO VIETTA – Año de fallecimiento: 1994 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 26
· ROSANA A. CANDIA – Año de fallecimiento: 1988 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 27
· GLADYS HEBE GALMARINI DE GAHN – Año de fallecimiento: 1995 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 28
· CLODOMIRO SAGER – Año de fallecimiento: 1994 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 30
CONSULTAS: Tel. (03482) 466300/466398 – Email: [email protected]
Villa Ocampo: Regularización de nichos municipales (Ordenanza Nº 1540/19 – Resolución Nº 01-0053/25)
