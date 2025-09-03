Scaglia: “Santa Fe se está convirtiendo en la capital del deporte argentino”

Lo aseguró la vicegobernadora al presentar la Copa Santa Fe de Ciclismo. La carrera, que contará con competidores nacionales e internacionales, recupera la tradición de la histórica prueba Santa Fe-Rosario creada en 1925 por el Ciclista Moto Club Santafesino y que no se corre desde 2004.

El Gobierno de la Provincia presentó este martes por la tarde la Copa Santa Fe de Ciclismo. En un acto encabezado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el vicepresidente ejecutivo de Lotería, Daniel Di Lena, se oficializó esta iniciativa deportiva que unirá las ciudades de Santa Fe y Rosario contando con la participación de competidores de relevancia nacional y regional. Con un trayecto de 170 kilómetros, se disputará el 14 de diciembre, cuando se conmemoren 100 años de la primera prueba Santa Fe-Rosario, creada en 1925 por el Ciclista Moto Club Santafesino y que no se corría desde 2004.



“La Argentina está mirando a Santa Fe por muchas cosas positivas, una de ellas es cómo nos estamos convirtiendo en la capital nacional del deporte a partir de instancias valiosas como la que estamos presentando hoy y como las del desarrollo de los Juegos Suramericanos 2026”, aseguró Scaglia. Luego enfatizó que “Santa Fe es la tierra de Messi, de campeones mundiales en diferentes disciplinas, de competidores olímpicos y de pruebas icónicas a nivel mundial como la maratón acuática Santa Fe-Coronda. Ahora vamos volver a ser escenario de esta carrera ciclística que nos llena de orgullo”. De este modo, concluyó que “los santafesinos ponemos mucho empeño en lo que hacemos, nos jugamos el corazón y no claudicamos. Un ejemplo claro es el hecho de retomar esta carrera ciclista. Será una jornada de fiesta en la que todos estaremos alentando y reconociendo el esfuerzo de los deportistas”.



En este sentido, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, afirmó que “la historia de esta competencia ciclista es maravillosa y nos impulsó a trabajar para poder concretarla nuevamente. El deporte es una política de Estado para el Gobierno de la Provincia; el crecimiento de Copa Santa Fe es una muestra muy clara de eso. Nos llena de satisfacción poder hacerlo y asimilar que instituciones, dirigentes y deportistas santafesinos la sienten propia”.



A su turno, el vicepresidente ejecutivo de Lotería, Daniel Di Lena, subrayó “la decisión política del gobernador Pullaro y de la vicegobernadora Scaglia de apoyar e invertir recursos en el deporte santafesino poniéndolo como política de Estado. La Copa Santa Fe fue creciendo enormemente en este año y medio: al asumir, tenía 5 disciplinas y ahora estamos en 12 competencias, recuperando la maratón

acuática Santa Fe-Coronda y, ahora, esta prueba ciclista que marcará un hito”.



Un sueño cumplido



Coordinada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, con apoyo de Lotería Santa Fe, la reedición de la prueba de 170 kilómetros que marcará un hito histórico para el deporte santafesino. Está previsto que la largada sea desde el Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe y que la llegada y coronación tengan lugar en el Parque Alem de Rosario. “Es una decisión política que tomó el propio gobernador Maximiliano Pullaro”, remarcó el secretario provincial de Deportes, Fernando Maletti, y valoró que “implica retomar una tradición ciclista que comenzó hace 100 años en calles de tierra y en diciembre recorrerá una autopista en la que se está construyendo el tercer carril a partir de una inversión en obra pública histórica por parte de la Provincia. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando con mucho compromiso para concretarla”.



Por parte, el presidente de la Federación Santafesina de Ciclismo, Luis Pieraccini, aseguró que “la emoción es muy grande y el desafío es inmenso. Nos da mucho orgullo poder materializar este sueño y, por tanto, estamos muy agradecidos con el gobernador Pullaro y todo su equipo de trabajo por el apoyo y la decisión de llevarla a cabo. No tenemos dudas que esta prueba pondrá a Santa Fe en la vidriera nacional e internacional«.



Presentes



Además de las autoridades mencionadas, en la actividad desarrollada este martes por la tarde en la Secretaría de Deportes de la Provincia, ubicada en la ciudad de Santa Fe, participaron el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad; Virginia Coudannes; el subsecretario de la Seliar del 107 perteneciente al Ministerio de Salud, Martín Pirles; la subsecretaria de Deportes, Marilina Grande; el subsecretario de Deportes de la municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo; el subsecretario Deportes de Rosario, Juan Manuel Arpesella; el subadministrador de Vialidad, Benjamín Gianetti; el subadministrador de la Autopista Santa Fe-Rosario, Juan Pablo Trevisan; el entrenador Jefe de la Selección Argentina de Ciclismo, Daniel Capella; Ricardo Paya, referente histórico del ciclismo nacional; legisladores provinciales y otras autoridades de Santa Fe.