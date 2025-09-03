Villa Ocampo: Clínica de básquet en el Club Huracán con deportistas de primer nivel

En la tarde del martes 2 de septiembre se llevó a cabo en el Club Huracán de Villa Ocampo una Clínica de Basket para las categorías U13 y U17, organizada a pedido de la institución y su subcomisión de básquet. La actividad contó con la presencia del jugador profesional oriundo de Vera, Juanchi Bergel, actual integrante de Colón de Santa Fe, y del DT Luis Medina, entrenador campeón del Torneo Apertura de la Liga Reconquistense con el Círculo Recreativo.

La jornada se concretó gracias a la gestión del diputado nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas y el acompañamiento del equipo de Espacio Abierto Villa Ocampo.

“Cumplimos con un compromiso asumido con Huracán de Villa Ocampo, que había quedado pendiente. Estoy muy contento de que hoy los chicos puedan vivir esta experiencia con jugadores y entrenadores de primer nivel. Acompañar al deporte es fundamental, porque es una de las herramientas más poderosas para formar valores, disciplina y trabajo en equipo”, expresó el diputado Chiqui Rojas, quien agradeció especialmente a Juanchi y Luis por hacer posible esta actividad.



Por su parte, Juanchi Bergel destacó: “Ver una cancha llena de chicos disfrutando del básquet es algo que llena a quienes amamos este deporte. Estos clubes de barrio son lugares sanos, de amistad y de valores que quedan para toda la vida”.





En tanto, la concejal electa Daina Ramirez, representante de Espacio Abierto, manifestó: “Fue una jornada llena de energía y compañerismo, donde los chicos tuvieron la posibilidad de entrenar con deportistas de primer nivel. Felicito al Club Huracán por fomentar la práctica del básquet en nuestra ciudad y al diputado Rojas por posibilitar este tipo de encuentros”.

El DT Luis Medina subrayó: “Es muy positivo dejar un granito de arena en un proyecto que está reflotando. Queremos aportar nuestra experiencia para que crezca el club, el básquet en la región y, por qué no, sumarlo el año que viene a la Liga Reconquistense”.

