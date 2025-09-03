Mancini: “Estamos cerca de las instituciones”

La Diputada Provincial Charo Mancini desarrolló ayer una intensa agenda en Villa Ocampo, donde mantuvo reuniones con referentes de la cultura, la salud y el deporte local. “Me llevo la enorme satisfacción de escuchar a cada institución, conocer sus proyectos y acompañar sus desafíos para seguir fortaleciendo la vida social de nuestra región”, expresó.

En primer lugar, con motivo del próximo Encuentro de Bandas de Villa Ocampo, se reunió con el Director Fernando Bernardis, con quienes dialogó sobre el valor cultural y educativo de esta propuesta. Posteriormente, visitó la sede de LALCEC Villa Ocampo, donde fue recibida por su presidenta, Graciela Da Silva, y miembros de la comisión. “LALCEC realiza un trabajo ejemplar en prevención, detección y acompañamiento. Son un verdadero pilar en la lucha contra el cáncer en el norte santafesino”, destacó Mancini.

Finalmente, la legisladora compartió un encuentro con el profesor Diego Vicentín y el equipo de vóley Sub 15 de Bomberos Voluntarios Villa Ocampo, quienes este fin de semana viajan a Uruguay a competir en el marco de torneo internacional “Voley de las Sierras”. En esta oportunidad, Mancini colaboró con un aporte económico y sostuvo: “El deporte es formación, disciplina y sueños. Ver a nuestras jóvenes deportistas representar a Villa Ocampo y a la región es un orgullo enorme y merece todo nuestro apoyo”.