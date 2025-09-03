Mancini: “Es un gran paso para combatir la violencia de género en el territorio”

La Diputada Provincial Charo Mancini participó ayer en la ciudad de Las Toscas de la firma del convenio del Programa de Fortalecimiento de Puntos Violetas, junto a la Directora Provincial de Género y Diversidad, Alicia Tate, y autoridades locales. El nuevo espacio funcionará en la Casa de Inclusión, entre calles 131 y 133, y se suma a la red de lugares de referencia que brindan información, contención y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

“Hoy damos un gran paso para seguir combatiendo la violencia de género en nuestra región. Es un día histórico para Las Toscas, porque con este Punto Violeta, que abarca varias localidades de nuestra microrregión, fortalecemos las políticas de género del Gobierno Provincial”, expresó Mancini, reafirmando su compromiso con la igualdad y la seguridad de las mujeres y diversidades.

El Punto Violeta de Las Toscas tendrá alcance regional, incluyendo a Villa Guillermina, Florencia, Hardy, El Rabón, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Villa Ocampo, Villa Ana y El Sombrerito. “Aquí las personas podrán encontrar asesoramiento, recursos y derivaciones hacia organizaciones, centros de atención o autoridades competentes. Queremos que nuestros vecinos y vecinas sepan que cuentan con un lugar cercano y accesible para sentirse protegidos y acompañados”, concluyó la legisladora.