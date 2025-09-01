Fútbol femenino: La primera final fue empate y la definición será en Rosario

Unión y Social Lux jugaron este sábado la primera final del torneo Copa Santa Fe de fútbol femenino. El partido, que se jugó en Santa Fe, terminó 2 a 2 y la definición del certamen será en Rosario.

En el primer tiempo, la visita se puso en ventaja a través de un cabezazo de Brisa Cortés. Reaccionó Unión en forma casi inmediata: en un tiro de esquina el árbitro sancionó penal y Marilyn Coronel lo transformó en el 1-1.

Antes del descanso, las visitantes volvieron a golpear. Evelyn Peralta aprovechó una desinteligancia defensiva de las santafesinas y la empujó para el 2-1, desatando el festejo de la parcialidad que viajó desde Rosario.

En el segundo tiempo, Jazmín Lencina marcó el 2-2 definitivo. La expulsión de Romina Sacco dejó a Unión con una menos, aunque el marcador no se volvió a mover. La serie quedó abierta y todo se definirá en Rosario.