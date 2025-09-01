Villa Ocampo: Detención por tenencia de estupefacientes

El pasado 30 de agosto de 2025, alrededor de las 16:15 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte que se encontraba realizando patrullajes en Boulevard Obligado procedió a identificar a un hombre mayor de edad que circulaba en bicicleta.

Durante el chequeo palpáreo y la requisa del rodado, los efectivos hallaron en el interior de uno de los puños de goma de la bicicleta tres bolsitas con sustancias sospechosas.

De inmediato se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del material. Posteriormente, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para cocaína y marihuana.

Se dio intervención al Fiscal en turno, continuando las actuaciones de rigor conforme a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.