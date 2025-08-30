Las Toscas: Operativo de relevamiento de pescadores artesanales en Pato Cuá

Este jueves 4 de septiembre, a las 9:30 horas, se llevará a cabo en el Pato Cuá un nuevo Operativo de Relevamiento de Pescadores Artesanales, destinado tanto a pescadores comerciales como de subsistencia. Incluirá control de embarcaciones, actualización de datos y precintado de mallas.

Durante la jornada, personal especializado realizará la actualización de datos del padrón, el control de embarcaciones y el precintado de mallas, con el objetivo de mantener en regla la actividad pesquera y garantizar su desarrollo dentro del marco legal.

Los requisitos para participar son:

DNI del titular (original y fotocopia) junto con los datos del grupo familiar.

Licencia de pesca comercial o permiso de subsistencia emitidos en los últimos operativos (2019 o 2022).

Certificación negativa de ANSES.

Embarcación y artes de pesca reglamentarias.

El operativo apunta a ordenar y fortalecer la actividad de los pescadores artesanales, en cumplimiento de la normativa vigente.