Villa Ocampo: Próximamente comenzará la obra del Gasoducto al Área Industrial

Próximamente la empresa Bioenergías Agropecuarias S.A., propietaria de la destilería de alcohol del Área Industrial de Villa Ocampo, iniciará la obra para la provisión de gas natural a su planta industrial, con el tendido de una cañería de 4 pulgadas, desde la Estación Reguladora del Gasoducto del NEA, ubicada en cercanías del Aero Club, en una extensión total de 7,5 Km.



El intendente Cristian Marega, junto al secretario de Obras Públicas Municipal, Horacio Schervinsky, recibieron a técnicos y responsables de la empresa contratista que llevará a cabo los trabajos, a los fines de ultimar todos los detalles.



La Municipalidad de Villa Ocampo ya comenzó el trabajo de limpieza y despeje de toda la traza, la que recorrerá los Caminos Rurales Nº 23, 18 y 21, ubicados al sureste del casco urbano; para luego ir en paralelo a la Ruta Provincial 32, pasando el lecho del río Los Amores, hasta concluir en el Área Industrial.

La inversión prevista alcanza los U$S 2.300.000, con un plazo de obra de cinco meses aproximadamente; y para su inicio se aguarda la autorización por parte de ENERFE (Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM). Este organismo provincial obtuvo en noviembre de 2023 la autorización por parte del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para la ejecución del proyecto denominado: “Provisión de gas natural a la industria Bioenergías Agropecuarias S.A.”; iniciándose a partir de ese momento todas las tramitaciones administrativas y técnicas para su ejecución.