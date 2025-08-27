Accidente en Ruta Nacional Nº 11: En el tramo comprendido entre Vera y Malabrigo

Este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 13 horas, personal de la Comisaría VI de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 11. El siniestro obligó a interrumpir totalmente la circulación en la zona, generando demoras y complicaciones en el tránsito.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en barrio América de la ciudad de Reconquista, y un camión Mercedes Benz Atego, al mando de un joven mayor de edad oriundo de Resistencia, provincia del Chaco.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Mercedes Benz resultó con lesiones y debió ser trasladado en una unidad sanitaria hacia el Hospital de Vera para su atención médica.

En el lugar trabajó el Grupo Técnico Criminalístico de la Unidad Regional XIX. Asimismo, por cuestiones de jurisdicción, se dio intervención al personal de la subjurisdicción de Las Catalinas, quienes continúan con las diligencias de rigor.