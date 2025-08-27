La UAA celebra sus 106 años con una gran fiesta para toda la familia

La Unión Agrícola de Avellaneda invita a la comunidad a participar de la gran fiesta por su 106° aniversario, que se realizará el domingo 21 de septiembre en la Plaza Central de Avellaneda, a partir de las 17 horas.

El encuentro contará con numerosas propuestas para disfrutar en familia:

Corrida Recreativa de 3 y 6K, que este año será nuevamente un evento solidario. En esta edición, la beneficiaria será la Asociación Civil Rosas del Jaaukanigás, un grupo de mujeres de la zona que trabaja en la concientización sobre el cáncer de mama, brinda apoyo a quienes lo padecen o lo han superado y promueve actividades recreativas como la práctica de remo en el humedal Jaaukanigás.

Sorteo Aniversario del SuperUAA, con importantes premios: un auto 0 km, cuatro motos y 20 órdenes de compra.

Música en vivo y espectáculos, además de muchas sorpresas preparadas especialmente para esta ocasión.

“Queremos que toda la comunidad pueda compartir este nuevo cumpleaños de la Cooperativa. Será un espacio de encuentro, celebración y alegría, reafirmando el vínculo que nos une con la región”, destacaron desde la organización.

Si vas a correr, inscribite a través del siguiente link: https://aikepagos.com.ar/payments/expertime/race/263