Villa Ocampo: Detención por tenencia de estupefacientes

En la madrugada del martes 26 de agosto, siendo las 00:40hs, personal policial que realizaba tareas de control en la intersección de calles López y Planes y Dr. Farrán, del Barrio Norte de Villa Ocampo, procedió a la identificación de un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad.

Durante el chequeo palpáreo, los efectivos hallaron entre sus prendas un envoltorio transparente que contenía una sustancia blanca, aparentemente clorhidrato de cocaína. Ante ello, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del material.

Posteriormente, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron pruebas de campo con reactivo ESCOTT, arrojando resultado positivo para cocaína.

Se dio conocimiento al fiscal en turno y a la defensa penal, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.