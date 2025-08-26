Las Toscas: Celebración de su 145° aniversario con un multitudinario desfile cívico e institucional

Las Toscas celebró este fin de semana un nuevo aniversario de su fundación con el tradicional desfile cívico e institucional, un evento que año tras año reúne a vecinos e instituciones en un marco de emoción y orgullo colectivo.

Más de 50 instituciones locales participaron de la convocatoria, recorriendo las calles principales de la ciudad y ofreciendo a los presentes un recorrido cargado de historia, identidad y compromiso comunitario. Escuelas, clubes, asociaciones civiles, fuerzas vivas y organizaciones de distintos sectores se sumaron a la celebración, reafirmando su rol en la construcción de la vida social y cultural de la ciudad.





El desfile se convirtió en un espacio de encuentro, donde la comunidad pudo compartir y reconocer el trabajo conjunto que día a día sostienen las instituciones. En este 145° aniversario de Las Toscas, la jornada fue vivida como un símbolo de unidad y de proyección hacia el futuro, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria colectiva.