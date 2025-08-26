Felipe Michlig: “Defender el interior productivo es una prioridad del Gobierno Provincial”

El Senador departamental participó de la 84° ExpoTotal de la Sociedad Rural de San Cristóbal y acercó un aporte gubernamental del Programa Ventanilla Única y la declaratoria legislativa de Interés Provincial.

En el marco de la 84° edición de la Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de la Sociedad Rural de San Cristóbal, el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por los diputados Clara Garcia y Marcelo González y el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mantaras, participó del acto oficial de apertura de una de las muestras más tradicionales y representativas del norte santafesino.

Junto a las autoridades presentes, el presidente de la Sociedad Rural, Francisco Mayores, encabezó la ceremonia que en esta edición incluye la 58° Fiesta de la Ganadería, la 28° Expocarne, la 25° Exposición de Microemprendimientos Municipales, la 23° Expo Vientres y la 1° Expo Brangus Santafesina que, convocó a productores de la región y provincias vecinas, “consolidando a San Cristóbal como epicentro de la actividad productiva y ganadera”.

Además, se destacó la presencia del intendente Marcelo Andreychuk; el vicepresidente de CARSFE Juan Priotti; el Jefe de la Unidad Regional XIII de policía, Alejandro Tognolo; el dirigente de la Rural Rafael Alemán; el Subdirector Provincial de LOS PUMAS, zona centro norte Darío Bled, concejales, miembros de la comisión organizadora, auspiciantes, expositores, socios de la Sociedad Rural, medios de comunicación y público en general.

Obras y proyectos estratégicos en el departamento

En su discurso, el senador Michlig enumeró las principales obras en ejecución en el departamento San Cristóbal, que redunda un favor de todo el sector productivo, destacando las siguientes:

-La finalización de la Ruta 39, que une los departamentos San Javier, San Justo y San Cristóbal.

-La repavimentación del tramo más extenso de la provincia, desde Arrufó hasta el límite con Córdoba.

-La construcción de un nuevo tramo del Gasoducto Sudoeste Lechero.

-La inversión en parques solares de energías renovables en Arrufó, San Guillermo y Ceres, con una inversión de 30 millones de dólares, y el proyecto de un parque solar para la ciudad de San Cristóbal.

-El inminente inicio de la repavimentación del primer tramo de la Ruta 13, entre San Cristóbal y la Ruta 34.

“Todas estas obras son el reflejo de un Estado presente, que trabaja junto a los productores y las instituciones para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del departamento y de la provincia”, concluyó Michlig.

Rafael Alemán, en nombre de la institución anfitriona agradeció “la presencia de las autoridades provinciales y bregó por seguir trabajando codo a codo por el desarrollo de la producción”.

Saludos de Pullaro y Scaglia

Durante su mensaje, el senador Felipe Michlig transmitió los saludos del gobernador Maximiliano Pullaro, de la vicegobernadora Gisela Scaglia y del Ministro Gustavo Puccini, destacando “el apoyo del Gobierno Provincial a este tipo de iniciativas”.

A su vez agregó que “quiero felicitar la valentía y la decisión de la Sociedad Rural de San Cristóbal, que en tiempos difíciles sigue apostando a organizar exposiciones y encuentros que ponen en valor a nuestros productores y a todo el interior productivo. Este esfuerzo habla de una institución abierta a la gente, que trabaja y defiende los intereses de quienes día a día generan oportunidades y crecimiento”, señaló.

Asimismo, Michlig subrayó la importancia de avanzar hacia un verdadero federalismo, recordando que “lamentablemente, como hace 200 años, seguimos luchando para que este principio consagrado en la Constitución Nacional se haga realidad. Muchos gobiernos le dan la espalda al interior productivo y concentran sus políticas en el AMBA, pero desde la provincia de Santa Fe apostamos a la responsabilidad fiscal, al equilibrio, y al acompañamiento a los privados con herramientas e infraestructura que permitan producir más y generar más oportunidades”.