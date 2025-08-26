Villa Ocampo: Próxima habilitación de iluminación en Ruta Provincial 32, acceso sur

Personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Ocampo se encuentra instalando la nueva iluminación especial en Ruta Provincial 32 “Rafael Yaccuzzi”, desde su intersección con Ruta Nacional 11 hasta el Bv. Sarmiento, acceso sur de la ciudad.



En el trayecto de un kilómetro ya se colocaron las 32 columnas, de las cuales seis ya se encuentran en funcionamiento; previéndose para la próxima semana la finalización de la obra con la instalación del cableado y las luminarias Led restantes.



Al visitar los trabajos, el intendente Cristian Marega destacó “el avance que estamos teniendo con la iluminación especial en distintos sectores de la ciudad, especialmente en los barrios periféricos y en las rutas de acceso. Ya habilitamos el primer tramo de la Ruta Provincial 32 hacia el este, llegando hasta la Guardia Rural ´Los Pumas´, y tenemos previsto extender la iluminación especial hasta el Aero Club”.



“Ahora, con recursos que gestionamos ante Vialidad Provincial, estamos terminando esta importante obra en un trayecto muy transitado, donde se encuentran instaladas empresas y grandes depósitos; además de ser uno de los accesos principales a la ciudad. La iluminación pública es uno de los ejes principales de nuestra gestión, porque es un pedido de la comunidad y un compromiso que asumimos desde el primer día”, remarcó el mandatario municipal.