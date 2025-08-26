Las Toscas: Exitoso Concurso de Fotos 2025 “Jaaukanigás, donde habita la vida”

La Diputada Provincial Charo Mancini anunció con gran satisfacción el cierre del Concurso de Fotos edición 2025, realizado en el marco del 145° Aniversario Fundacional de la Ciudad, y que contó con más de 150 trabajos de artistas y aficionados de la región.

“Estamos muy contentos de la participación y del nivel de creatividad de quienes se animaron a mostrar su mirada sobre nuestro Jaaukanigás. Fue todo un éxito”, expresó Mancini.

El jurado del concurso está integrado por Mariana Feck, fotógrafa profesional; Cintia Rosa, diseñadora gráfica y profesora; y Magalí López, periodista. Actualmente se encuentran en proceso de selección de las fotografías ganadoras para los 1° y 2° puestos. Además, el 3° puesto será determinado por la participación del público a través de los “Me gusta” en la publicación de Facebook de la Diputada.



Los primeros premios cuentan con montos de $ 200.000 y $ 150.000, respectivamente, mientras que el tercero, de $ 100.000, será definido por votación del público en la página oficial de Facebook de la Diputada @mancinicharo.