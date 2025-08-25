San Antonio de Obligado: Lesiones leves culposas en accidente de tránsito

Personal de la Subcomisaría VIII de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calle F.A. Rossi y Osvaldo Luis Binaghi. El hecho ocurrió el domingo 24 de agosto a las 19:50 horas.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Zanella ZB 110 c.c., color rojo y negro, conducida por un menor de 15 años, y un automóvil Volkswagen Gol Trend, color rojo, guiado por un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del siniestro, el menor debió ser trasladado al SAMCO de la localidad de Las Toscas, acompañado por su progenitora.