Niños ajedrecistas premiados en Reconquista

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo felicita por su destacada actuación a los niños del Taller de Ajedrez de la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz” que, junto a su profesor Noel Gómez Vazquez, participaron en Reconquista del Torneo Regional Infanto Juvenil organizado por la Asociación Reconquistense de Ajedrez (AReA).



Pablo Julián Ruiz Díaz salió campeón en forma invicta en la categoría Sub-8, haciéndose acreedor de un trofeo y mención; mientras que Benjamín Lautaro Quevedo, participante en la categoría Sub-12, obtuvo una mención.