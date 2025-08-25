Mancini: “Nos comprometemos a seguir trabajando junto al Club de Abuelos de Villa Ocampo”

El viernes por la tarde, la Diputada Provincial Charo Mancini visitó el Club de Abuelos de Villa Ocampo, ubicado en calle 25 de Mayo N° 1750. Allí fue recibida por la presidenta del Club, Ana María Rosso, y miembros de la Comisión Directiva.

En el marco de la visita, se intercambió sobre el presente de la institución, sus instalaciones edilicias y los desafíos que afronta para garantizar su funcionamiento. Actualmente, el club cuenta con aproximadamente 350 socios y es muy activo, ofreciendo distintos talleres artísticos y culturales. Al respecto, la legisladora resaltó: “Los abuelos son un ejemplo de vida, sabiduría y fortaleza. Han forjado nuestra historia y hoy continúan transmitiendo valores que nos guían como sociedad”.

La institución, creada el 18 de mayo de 1988, celebró este año su 37° aniversario. En ese sentido, Mancini subrayó el rol de estas entidades comunitarias: “Este Club es una muestra de lo que se logra cuando hay organización, cariño y solidaridad. Mi compromiso es seguir acompañando a los abuelos, porque merecen todo nuestro respeto y admiración”, aseguró.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar