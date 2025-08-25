Villa Ocampo: Solicitan hacer buen uso del sistema cloacal

COTELVO Servicios recuerda a los usuarios del servicio de desagües cloacales que el mismo está diseñado únicamente para conducir las aguas servidas de las piletas de cocina, lavadero y baño; cualquier otro elemento extraño que ingrese a la red puede afectar su normal funcionamiento.

Por lo tanto, no se debe arrojar al sistema cloacal: trapos, basura, pañales, elementos de higiene personal o íntima, metales, maderas, plásticos, bolsas de polietileno, líquidos tóxicos, ni estar conectado a los desagües pluviales de techos o patios.

La red de desagües cloacales no reemplaza a los basureros. Su correcto uso evita obstrucciones en las cañerías y tediosos trabajos de reparación por parte de la cooperativa que, en muchos casos, afecta la vía pública con roturas de calles y veredas.

Evite inconvenientes para usted y su vecindario haciendo un buen uso del servicio de desagües cloacales. No arroje elementos sólidos, por más pequeños que sean; utilícelo solamente para evacuar las aguas servidas del domicilio.