Villa Ocampo: Joven de 21 años se quita la vida

Este pasado sábado 23 de agosto de 2025, efectivos policiales de la comisaría Cuarta de Villa Ocampo, recibieron un llamado telefónico donde solicitaban la presencia policial en Barrio 8 de Octubre, en el domicilio de familia Bernachea, debido a que su hijo Esteban Daniel Bernachea, de 21 años de edad se había quitado la vida.

Rápidamente partió el móvil policial con tres efectivos hasta el lugar indicado, donde se encontraron con el cuerpo de un joven que yacía en el piso, aparentemente sin vida.

El oficial a cargo del operativo convocó al servicio de emergencias SIES 107, mientras que la madre de la víctima, manifestaba que su hijo era adicto y en varias ocasiones intento quitarse la vida.

El jefe policial se comunicó con el fiscal de turno y dio un amplio detalle de lo sucedido y éste ordenó que se haga presente el personal del grupo técnico Criminalístico, quienes realizaron tareas inherentes a sus funciones. También arribó el Medico Policial quien luego de examinar el óbito, constató muerte por asfixia por acción mecánica externa en zona cuello.

Luego de ello se informó todos los pormenores al fiscal, Dr. Nicolás Maglier, quien ordeno lo aconsejado por personal de PDI, se le haga entrega del cuerpo a sus familiares para su posterior inhumación, prescindiendo de autopsia.

gentileza: antonio avalos