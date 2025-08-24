Tragedia en Las Toscas: Un hombre fallece por lesión de arma blanca

En la madrugada de este 24 de agosto de 2025, un hecho violento en una finca de la calle 19 entre 14 y 16 dejó a un hombre fallecido y dos detenidos.



El incidente ocurrió cuando personal de la comisaría 5ta. recibió información sobre un herido de arma blanca y acudió a la escena para prestar auxilio y asegurar el lugar.

Hora y lugar: 03:40, finca ubicada en calle 19 entre 14 y 16, Las Toscas.

Intervención policial: al arribar, el equipo policial observó a tres masculinos con lesiones visibles y solicitó la presencia del servicio 107 para atención médica urgente.



Desplazamientos médicos: Escobar Juan, de 47 años, fue trasladado primero al SAMCO local y luego al hospital central debido a la gravedad de las lesiones. A pesar de la atención recibida, falleció en el hospital.



Detenciones: los otros dos masculinos fueron trasladados al SAMCO local en calidad de aprehendidos, presumiblemente vinculados al hecho.



Procedimiento judicial: se dio conocimiento al fiscal de turno y a la defensa para las actuaciones correspondientes.



Contexto: las diligencias continúan para establecer las circunstancias del incidente y la posible relación entre los intervenidos y el hecho violento.

Observaciones: Se mantiene la continuidad de las investigaciones para esclarecer las circunstancias y responsabilidades involucradas.



La autoridad policial coordina con el Ministerio Público para las medidas legales pertinentes y la preservación de pruebas en el lugar de los hechos.