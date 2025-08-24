Cotelvo: Fallecimiento de Adelina Isabel Espindola Vda. de Figueroa, a los 65 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Adelina Isabel Espindola Vda. de Figueroa, a los 65 años.

Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.

Sepelio  hoy sábado a las 11:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio funebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Adelina Isabel Espindola Vda. de Figueroa,  que en paz descanse.

