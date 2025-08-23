Las Toscas: Celebración de sus 145 años de historia, tradición y crecimiento

Hoy la ciudad vive una jornada de celebración marcada por la alegría y la emoción. Se conmemoran 145 años de historia, esfuerzo y orgullo tosquense, forjados por hombres y mujeres que, con su trabajo, sueños y compromiso, hicieron de este lugar lo que es hoy.

Las Toscas, reconocida por muchos como la ciudad más linda del mundo, sigue creciendo día a día gracias al empuje de su gente, a la unión de las familias, al trabajo constante de sus instituciones y al amor de quienes, con orgullo, llevan siempre en alto el nombre de esta tierra.

Este nuevo aniversario no solo invita a mirar hacia atrás y valorar lo construido, sino también a proyectar el futuro con esperanza. La comunidad reafirma así su compromiso de seguir construyendo juntos una ciudad próspera, inclusiva y solidaria.

¡Felices 145 años, Las Toscas!