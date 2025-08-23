Las Toscas: Celebración de los 145 años

El Intendente a cargo del Gobierno de Las Toscas, Darío César López, invita a participar de los actos programados para celebrar el 145º aniversario de la fundación de la ciudad, el sábado 23 de agosto.

10 h. Misa en honor al Santo Patrono de la ciudad San Felipe. Capilla San Felipe, calle 14 esquina 13.

11:30 h. Ofrenda Floral a los pies de los bustos de los fundadores Don Gaspar Kaufmann y Don Antonio Tomassone. Monumento Histórico «El Mirador», calle 13 entre 12 y 14.

16 h. Tedeum. Plaza 23 de agosto.

16:30 h. Acto Protocolar. Plaza 23 de agosto.

18:00 h. Desfile Cívico Institucional. Calle 19.

20 h. Festival artístico. Calle 19 esquina 10.