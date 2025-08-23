El programa provincial H.O.L.A. Futuro lanza un entrenamiento para emprendedores

La iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tendrá inicio con un entrenamiento en habilidades digitales, organizado por el Gobierno de Santa Fe junto a la plataforma Tiendanube. La jornada se desarrollará el miércoles 27 de agosto, de 9 a 13 horas, en Bioceres Arena (Cafferata 729, Rosario). La participación es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.



El Gobierno de Santa Fe y Tiendanube ofrecen un entrenamiento gratuito en habilidades digitales, en el marco del programa provincial H.O.L.A Futuro – Herramientas de Orientación Laboral-. La actividad se realizará el 27 de agosto en Rosario y está dirigida a emprendedores y marcas que buscan potenciar sus negocios online. Durante el encuentro, los asistentes recibirán capacitación en comercio electrónico, marketing digital, redes sociales e inteligencia artificial, además de participar en un espacio de networking para generar vínculos y oportunidades de crecimiento. La propuesta está destinada tanto a marcas que buscan escalar sus ventas como a emprendedores que desean fortalecer su presencia en el mundo digital.



El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, explicó que el programa busca democratizar el acceso a la capacitación. “Queremos que cada santafesino y santafesina tenga la posibilidad de capacitarse, de aprender lo nuevo, de animarse a crecer en este contexto de continuo cambio y evolución”, afirmó, y agregó que “este programa acerca la tecnología y la innovación a todas las personas, para que nadie quede afuera del futuro del trabajo. Santa Fe tiene talento y tiene futuro, por eso es importante que podamos prepararnos para los desafíos que se vienen de la mano de empresas líderes”.



En la misma línea, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, destacó que “Rosario es una plaza estratégica dentro del ecosistema emprendedor argentino que conjuga vocación productiva con talento y una red de PyMEs que demanda soluciones digitales”. Según precisó, el objetivo de este desembarco es claro: “Traemos Entrenamiento Nube para que más de 900 emprendedores rosarinos conviertan sus ideas en ventas reales, apoyados en herramientas digitales simples y accesibles. Queremos acompañarlos desde el primer clic hasta en la profesionalización de sus negocios, para crecer con eficiencia y aprovechar todos los beneficios que trae el e-commerce”.



Un programa para el futuro del trabajo



H.O.L.A Futuro es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, pensada para que santafesinos y santafesinas puedan prepararse para los empleos del futuro adquiriendo herramientas relacionadas a la tecnológica y la innovación laboral. El programa ofrece asesoramiento , capacitaciones y nuevas oportunidades, tanto para quienes buscan insertarse en el mercado laboral como para emprendedores y empresas que desean adaptarse a los cambios tecnológicos con herramientas accesibles y gratuitas.



Agenda del evento



*9 hs acreditaciones.

*9:30 Lanzamiento del programa H.O.L.A Futuro.

*10hs Presentación de Entrenamiento Nube.

*10:10 Más allá de una tienda online. Patricio Casella, especialista en E-commerce, Tiendanube).

*10:40 Del scroll a la venta: redes sociales con propósito. Con Romina Fuentes, fundadora de Lookeo tu Perfil.

*11:45 Inteligencia Artificial: ganá 5 horas por semana con estas herramientas. Con Cintia Corica, Fundadora y CEO de LABOT Argentina, Magíster en Tecnología Educativa.

*12:25 De Rosario al mundo: marcas locales que triunfan vendiendo online. Con Juan Gori (VITA), Mariano Fortuna (Shelosophy) y Alejandro Tessio (Caseland).



La participación en Entrenamiento Nube es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace:

https://www.eventbrite.com.ar/e/entrenamiento-nube-en-rosario-tickets-1582586672339?aff=gacetilaPR