Las Toscas: 60 años del Museo Histórico Arqueológico Municipal

En la tarde del 21 de agosto se celebraron los 60 años del Museo Histórico Arqueológico Municipal, un espacio que resguarda la memoria y la identidad de Las Toscas.

Durante el acto se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y el intendente a cargo, César López, compartió unas palabras resaltando la importancia de seguir preservando nuestra historia.

El director del Archivo Histórico Tosquense, Arnaldo “Tito” Binaghi, recordó con emoción a su madre, la Sra. Ramona Rinesi, figura fundamental en la trayectoria del museo y cuyo nombre lleva con orgullo el salón principal. En su homenaje, el cantautor Miguel Kauffman interpretó una sentida canción dedicada a ella.

La jornada contó con la presencia de autoridades locales y con la participación del Grupo de la Fortinera, quienes acompañaron con su impronta cultural esta celebración tan significativa.