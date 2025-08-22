Villa Ocampo: Investigan a un hombre por tenencia indebida de arma de fuego

El jueves 21 de agosto de 2025, a las 21:45 horas, personal del Comando Radioeléctrico de Villa Ocampo intervino tras la denuncia de un vecino, quien informó que su hija menor había sido apuntada con un arma por un adolescente de 15 años mientras realizaba actividad física en el patio de una escuela. Más tarde, el mismo menor fue visto exhibiendo el arma en otro complejo deportivo.

Los efectivos localizaron al joven en calle Roberto Mejías B° Hipódromo, intersección con calle Güemes, donde señaló que el revólver pertenecía a un amigo. En ese momento, un hombre mayor salió de una vivienda cercana y reconoció ser propietario del arma, entregándola de manera voluntaria. Se trataba de un revólver marca Doberman, color gris, con cachas plásticas negras y tambor para siete cartuchos, el cual fue secuestrado.

La fiscalía dispuso citar al propietario del arma y atribuirle el delito de “Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”. También se dio intervención a directivos escolares y a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia local.