El miércoles 20 de agosto, a las 15:00 horas, se llevó a cabo una capacitación sobre el «Protocolo de Uso Progresivo de la Fuerza» en el Auditorio Municipal de Avellaneda. La charla estuvo a cargo del Subdirector de Policía Cristian Sánchez, Subjefe de la Unidad Regional IX, junto a la Comisario Supervisor Lorena Ibarra, Jefa del Área de Capacitación.

El encuentro contó con la participación de más de 200 efectivos policiales de distintas jerarquías, incluyendo personal de la Agrupación Cuerpo, de Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos de esta Unidad Regional.

Esta jornada es parte del plan de formación continua para asegurar que todo el personal aplique de forma correcta el protocolo en el ejercicio de sus funciones.