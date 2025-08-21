Villa Ocampo: Asunción de nuevos Párrocos

Comenzando por el día sábado 23 de agosto, el Pbro. Germán Ernesto Vallejos, asumirá como párroco de la parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudad de Villa Ocampo, quién será acompañado en esta nueva tarea pastoral por el Pbro. Federico Muchiut como Vicario Parroquial, oficio al cuál se lo instituirá en esta misma celebración.

El programa previsto para esta ocasión especial del caminar parroquial, dispone una recepción del nuevo Párroco y Vicario en el Oratorio Virgen de Itatí (acceso a la ciudad), a las 18 horas, para luego dirigirse en caravana de vehículos hasta el Templo Parroquial.

Luego, a las 18: 30 horas, se dará inicio a la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Ángel José Macín, donde los nuevos sacerdotes harán la profesión de fe, juramento de fidelidad al oficio encomendado y el párroco, juramento de administrar rectamente los bienes de la parroquia. Al finalizar la celebración, se invita a una cena a la canasta en el salón Parroquial.

Asimismo, el día domingo 24, el Pbro. Rolando Danilo González asumirá el oficio de Párroco de la parroquia «San Roque» de la ciudad de Reconquista.

La celebración dará comienzo a las 18:30 horas, presidida por el obispo diocesano, Mons. Ángel José Macín, momento en el que el nuevo párroco da inicio a su nuevo oficio encomendado, realizando la profesión de Fe, el juramento de fidelidad y de administrar rectamente los bienes de la parroquia «San Roque» de Reconquista.

Al finalizar la Misa, la comunidad parroquial invita a un ágape fraterno para dar la bienvenida al Padre Rolando.

Elevamos nuestras oraciones por la vida, el servicio y la entrega de nuestros sacerdotes, y acompañamos a aquellos que asumirán sus nuevos destinos pastorales en la Iglesia Particular de Reconquista.