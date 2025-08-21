Mancini: “El acceso a métodos anticonceptivos fortalece la salud pública”

La Diputada Provincial Charo Mancini ingresó un Proyecto de Comunicación en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, asegure la provisión adecuada de preservativos masculinos en todos los centros de salud del Departamento General Obligado.

“El acceso a métodos anticonceptivos es un derecho fundamental vinculado a la salud sexual y reproductiva. La falta de preservativos en los efectores públicos afecta la prevención de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH”, explicó Mancini. Además, señaló que la situación fue detectada a partir de reclamos de ciudadanos y profesionales de la salud de la región.

En ese sentido, la legisladora destacó que “la provisión regular y suficiente de preservativos fortalece las estrategias preventivas del Estado, mejora los indicadores de salud pública y reduce los costos del sistema sanitario”. Mancini subrayó también la importancia de articular la Educación Sexual Integral con la garantía de acceso a métodos anticonceptivos: “Promover la salud sexual es garantizar derechos y cuidar la vida de nuestra gente, como parte fundamental para la prevención y el bienestar”.